В Бермудском треугольнике найдено судно, пропавшее в XX веке

Судно с грузом угля отправилось из Чарльстона в Гавану 29 ноября 1925 года. Два дня спустя пароход с 30 членами экипажа было объявлено утерянным.
Морской биолог и исследователь подводного мира Майкл Барнетт связался с британским историком Гаем Уолтерсом. Тот, в свою очередь, просмотрел судовые записи в архивах компании Ллойд, которая была страховым брокером для SS Cotopaxi.
В документах он обнаружил ранее неизвестную информацию: корабль отправил сигналы бедствия 1 декабря 1925 года, через два дня после того, как покинул Чарльстон.
В этом районе у побережья города Сент-Огастин 35 лет назад были найдены обломки неизвестного судна. Эту местность тогда прозвали "Медвежье крушение", однако так и не связали с Cotopaxi.
В 2020 году команда ученых вернулась на это место и установила, что там действительно находятся остатки утерянного в прошлом веке судна.