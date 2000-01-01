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В Бермудском треугольнике найдено судно, пропавшее в 20 веке | Фото:01.02 06:20   MIGnews.com

В Бермудском треугольнике найдено судно, пропавшее в XX веке

Морские археологи обнаружили в Бермудском треугольнике пароход SS Cotopaxi, потерпевший крушение 95 лет назад.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Судно с грузом угля отправилось из Чарльстона в Гавану 29 ноября 1925 года. Два дня спустя пароход с 30 членами экипажа было объявлено утерянным.

Морской биолог и исследователь подводного мира Майкл Барнетт связался с британским историком Гаем Уолтерсом. Тот, в свою очередь, просмотрел судовые записи в архивах компании Ллойд, которая была страховым брокером для SS Cotopaxi.

В документах он обнаружил ранее неизвестную информацию: корабль отправил сигналы бедствия 1 декабря 1925 года, через два дня после того, как покинул Чарльстон.


В этом районе у побережья города Сент-Огастин 35 лет назад были найдены обломки неизвестного судна. Эту местность тогда прозвали "Медвежье крушение", однако так и не связали с Cotopaxi.

В 2020 году команда ученых вернулась на это место и установила, что там действительно находятся остатки утерянного в прошлом веке судна.


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