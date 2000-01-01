01.02 00:27 MIGnews.com

В Дубаи появится первая в мире больница для космонавтов

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Министерство здравоохранения ОАЭ анонсировало строительство первого в мире госпиталя для астронавтов в открытом космосе Emirates Space Hospital.Об этом в среду, 31 января сообщает Khaleej Times.Больница будет ориентирована на реализацию программы UAE Centennial 2071 и Национальной космической программы (National Space Programme), отмечает издание.Лечебное учреждение станет примером того, как телемедицина будет использоваться в будущем: она будет доступна не только в больницах, но и в космосе."Космонавтам будут предоставлять медицинское лечение в космосе, но оно будет контролироваться на Земле с помощью нанотехнологий", — заявила представитель минздрава ОАЭ доктор Култхум аль-Белуши.По ее словам, телемедицина не будет использоваться только в госпиталях, она будет применяться и в космосе.Издание уточняет, проект будет запущен вместе с началом миссии ОАЭ на Марсе в 2020 году. Сначала проект госпиталя будет протестирован на Земле.Издание отмечает, что больница предложит самые современные методы лечения хронических заболеваний. Для этого достаточно будет ввести наноробота в кровоток, а он сам найдет больные клетки в организме и излечит их.В числе основных заболеваний, лечение которых будет предлагать больница, - рак и сахарный диабет, пишет газета.В заявлении упоминались также планы на использование искусственного интеллекта.