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Древнейший предок человека похож на `зубастый мешок` 31.01 12:59   MIGnews.com

Древнейший предок человека похож на "зубастый мешок"

Палеонтологи обнаружили общего предка всех позвоночных – микроскопическое животное возрастом 540 млн. лет. С виду оно напоминает кожаный мешок с огромным ротовым отверстием и без ануса. Статья на данную тему опубликована на страницах журнала Nature.

Сообщается, что останки примитивных многоклеточных существ, похожих на своеобразные "зубастые мешки" были найдены в Китае.

Уточняется, что существо не принадлежит ни к одному из описанных на сегодняшний день видов. Ученые назвали его Saccorhytus coronarius (лат. "сморщенный мешок с короной" – ред.).

У древнейших существ были обнаружены также складки, напоминающие жабры — возможно, именно они стали прообразом систем дыхания рыб и позвоночных.
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