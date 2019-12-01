31.12 06:40 MIGnews.com
Европе предрекли климатическую катастрофу
Европу в ближайшие 100 лет ожидают серьезные климатические изменения, связанные с таянием ледников в Гренландии и увеличением осадков.
К такому выводу пришли ученые Гронингенского и Утрехтского университетов в Нидерландах, передает EurekAlert
.
По словам исследователей, это приведет к изменению Североатлантического течения, что обернется сильным похолоданием. Вероятность составляет 15%.
Изменения связаны с попаданием талых вод в моря из-за оттаивания ледников Гренландии. Это приведет к изменению направления течений, из-за чего Европа будет недополучать тепло.
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