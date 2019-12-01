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Европе предрекли климатическую катастрофу | Фото:31.12 06:40   MIGnews.com

Европе предрекли климатическую катастрофу

Европу в ближайшие 100 лет ожидают серьезные климатические изменения, связанные с таянием ледников в Гренландии и увеличением осадков.

К такому выводу пришли ученые Гронингенского и Утрехтского университетов в Нидерландах, передает EurekAlert.

По словам исследователей, это приведет к изменению Североатлантического течения, что обернется сильным похолоданием. Вероятность составляет 15%.

Изменения связаны с попаданием талых вод в моря из-за оттаивания ледников Гренландии. Это приведет к изменению направления течений, из-за чего Европа будет недополучать тепло.


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