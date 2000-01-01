Программы для одаренных детей открывают свои двери
Программы для одаренных и эрудированных детей приглашают учащихся и их родителей на дни открытых дверей. Дни открытых дверей программы "Одиссея" пройдут: в Университете Тель-Авива в среду 1.01 в 17:00, в Университете Беэр-Шевы в понедельник 6.01 в 17:00, в Университете Бал-Илан в среду 8.01 в 17:30, в академическом колледже Тель-Хай в понедельник 13.01 в 17:00, в Еврейском университете в Иерусалиме в понедельник 13.01 в 19:00, в Технионе (Хайфа) в среду 15.01 в 18:30. Дни открытых дверей программы "Альфа" пройдут: в Университете Тель-Авива в среду 1.01 в 19:00, в Университете Беэр-Шевы в понедельник 6.01 в 17:00, в институте Вейцмана (Рэховот) в четверг 9.01 в 17:00, в Технионе (Хайфа) в четверг 9.01 в 17:00, в Ариэльском университете в понедельник 13.01 в 18:00, в Еврейском университете в Иерусалиме в среду 15.01 в 18:30. День открытых дверей программы "Идея" пройдёт в Университете Тель-Авива в среду 1.01 в 19:00 и в Еврейском университете в Иерусалиме в среду 15.01 в 18:30.
Запись на программы для одаренных и эрудированных школьников началась в прошлом месяце. Данные программы являются совместной инициативой министерства просвещения и Центра ученых будущего для талантливых и одаренных детей. На эти уникальные проекты могут записаться отличники и одаренные дети, учащиеся 8-9 классов (хет-тет) со всей страны.
Запись на вступительные экзамены на все программы закончится 19 января 2019 года. Узнать более подробную информацию о программах и записаться на них можно на сайте: www.madaney.net
Проект "Альфа": предназначен для одаренных детей. Его цель - обогащение научных знаний, знакомство с научными исследованиями на высоком уровне и приобретение необходимых навыков для самостоятельной работы в научной сфере. Кроме того, Альфа предлагает учащимся не только интеллектуальный опыт, но и развитие навыков работы в команде.
В рамках программы участники получают возможность работать с научными деятелями, в инновационных лабораториях и глубоко исследовать интересующие их области. На протяжении всего проекта учащиеся пишут научные работы, которые смогут заменить экзамены на аттестат зрелости (багрут).
Для выпускников 8-ых классов ("хет") "Альфа" - трехгодичная программа и для выпускников 9-ых классов (хет) – двухгодичная. Проект стартует в начале ближайшего учебного года (2019-2020) в следующих учебных заведениях: Ариэльский университет в Самарии (только для девушек), Тель-авивский университет, Еврейский университет в Иерусалиме, Технион в Хайфе, Институт Вейцмана в Рэховоте, Университет Бен-Гурион в Беэр-Шеве.
Проект "Идея" - новая и уникальная программа разработана для одаренных учащихся, оканчивающих в этом учебном году 9-ый класс, в области гуманитарных наук.
В рамках программы учащиеся, кроме всего прочего, пишут научно-исследовательскую работу, которая может быть приравнена к школьному предмету на 5 единиц (ехидот), и который будет учитываться в аттестате зрелости (багрут). Проект стартует в начале ближайшего учебного года (2019-2020) в Тель-авивском университете и Еврейском университете в Иерусалиме.
Проект "Одиссея" (бывший проект - "Изобретатели будущего"): Проект "Одиссея" создан по инициативе и вдохновению бывшего покойного президента Шимона Переса. Этот проект сформирован совместно с департаментом кибернетики при канцелярии главы правительства и при поддержке Фонда Раши и компании Меланокс.
Проект "Одиссея" был разработан с целью создать подобающие условия для юных талантов в сфере науки и технологий, сформировать выдающеюся научную команду – новое поколение лидеров - изобретателей и ученых израильтян с социальным сознанием.
"Одиссея" предназначен для отличников и выдающихся учащихся, которые в этом году начали учиться в 8-ом (хет) классе, для учеников с высокими академическими, научно-технологическими и математическими способностями, с креативным мышлением и неординарным складом ума, не боящихся сложных задач, желающих провести время после школы изобретательно и с интересом.
Длительность учебной программы "Одиссея" - 4 года – с 9-ого (тет) по 12-ый класс. Проект подразумевает учебу по академической программе в сфере точных наук наряду с работой в научно-исследовательских лабораториях. Учащиеся приобретают знания и навыки в исследовательской работе и опыт в решении неординарных задач, а также накапливают академические баллы.
Отбор на проект и учеба проводятся в Тель-Авивском университете, Еврейском университете в Иерусалиме, в университете Бен-Гурион в Беэр-Шеве, в Технионе в Хайфе и в академическом колледже Тель-Хай. Содержание программ может отличаться друг от друга - в зависимости от ВУЗа. Записаться можно только в одно учебное заведение, в котором и будет проходить учеба в рамках проекта.