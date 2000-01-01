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Apple может начать производство в Индии | Фото: barnimages.com/Flickr30.12 15:24   MIGnews.com

Apple может начать производство в Индии

В следующем году американский технологический гигант Apple может наладить производство продукции в индийском городе Бангалор.

Как сообщает издание Times of India со ссылкой на источники, тайваньская компания Wistron, занимающаяся сборкой продукции Apple, запускает производство в промышленном хабе на востоке Бангалора.

Высокопоставленные источники издания прогнозируют начало производственных операций на индийском заводе уже в апреле, а к концу 2017 года будет налажено полноценное производство.

Стоит отметить, что в 2015 году другая тайваньская компания - Foxconn – подписала меморандум о взаимопонимании с правительством штата Махараштра, объявив о намерении за 5 лет инвестировать в производство в штате 5 миллиардов долларов. Изначально предполагалось, что компания наладит производство продукции Apple, однако сейчас она сотрудничает с китайскими Xiaomi и OnePlus.
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