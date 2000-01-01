Россия испытала новую гиперзвуковую ракету

Российские военные в середине ноября впервые испытали гиперзвуковую ракету "Кинжал" в Арктике.
По данным источников ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, истребитель МиГ-31К впервые выстрелил по полигону Пембой.
"Испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск", – рассказал собеседник агентства.
По данным источников, скорость ракеты во время испытания достигла 10 Махов. В свою очередь, в Воздушно-космических силах РФ не прокомментировали информацию.
Уточняется, что "Кинжал" – новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета.