Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











30.11 23:42   MIGnews.com

Россия испытала новую гиперзвуковую ракету

Российские военные в середине ноября впервые испытали гиперзвуковую ракету "Кинжал" в Арктике.

По данным источников ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, истребитель МиГ-31К впервые выстрелил по полигону Пембой.

"Испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск", – рассказал собеседник агентства.

По данным источников, скорость ракеты во время испытания достигла 10 Махов. В свою очередь, в Воздушно-космических силах РФ не прокомментировали информацию.

Уточняется, что "Кинжал" – новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:00
Израильтянина раздавило между автобусами в Марокко
22:28
Ди Каприо внезапно обвинили в поджигании лесов Амазонии
22:00
Теракт в Лондоне: ИГ взяла на себя ответственность
21:37
Регев: это Уда и Тиби психопаты
21:15
Экс-депутата Кнессета обвинили в нападении на ребенка
20:44
Саар: я не заберу слова обратно
20:18
Медики рассказали, сколько можно пить алкоголя
19:43
Курды: мы хотим автономии в составе Сирии
19:12
Иорданский принц тайно встретился с президентом Израиля
18:40
Уда оскорбил Нетаниягу: "психопат и преступник"
18:33
Индустрия "VIP-алии"
18:02
Медики рассказали о необычном лекарстве от мигрени
16:59
ДТП возле Бейт-Шемеша: мотоциклист разбился насмерть
16:29
Лондон экстренно обезопасили после теракта
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus