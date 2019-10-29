30.10 16:37 MIGnews.com

Facebook обвинила израильтян в шпионаже

Today @WhatsApp is taking a stand against the dangerous use of spyware. NSO Group claims they responsibly serve governments, but we found more than 100 human rights defenders and journalists targeted in an attack last May. This abuse must be stopped. https://t.co/iSMuwLa9yb — Will Cathcart (@wcathcart) October 29, 2019

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Компания Facebook подала в суд на израильскую фирму NSO Group из-за использования приложения WhatsApp для слежки.В иске утверждается, что NSO пыталась заразить примерно 1400 устройств вредоносным ПО для кражи ценной информации у правозащитников, журналистов и других лиц, использующих приложение для обмена сообщениями, передает Globes.Истцы утверждают, что программное обеспечение Pegasus было предназначено для "слежки за определенными пользователями WhatsApp" посредством взлома устройств на операционной системе Android, iOS, а также BlackBerry."Группа NSO заявляет, что они ответственно служат правительствам, но мы обнаружили, что более 100 правозащитников и журналистов подверглись нападению в мае прошлого года. Это злоупотребление должно быть прекращено", – отметил генеральный директор WhatsApp Уилл Кэткарт.В свою очередь, представитель WhatsApp заявил, что впервые провайдер зашифрованных сообщений предпринимает юридические действия против частного лица, которое осуществило этот тип атаки против своих пользователей. В жалобе истцы объясняют, как NSO осуществила атаку.Из документа, что сотрудники израильской фирмы применяли вредоносное ПО, которое, в том числе, предоставляли заказчикам. Владельцы устройств, которые подверглись кибератакам, пользовались телефонными номерами, зарегистрированными в ряде стран, среди них Бахрейн, ОАЭ и Мексика. Чиновники этих государств входили в число заказчиков NSO Group.