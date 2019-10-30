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Семья сделала в Уше впечатляющую древнюю находку | Фото:30.10 19:10   MIGnews.com

Древняя находка в Уше впечатлила археологов

Молоток и гвозди, изготовленные около 1400 лет назад, найдены во время раскопок Управления древностей Израиля (МАА) в древнем городе Уша, недалеко от Кирьят-Аты на севере Израиля.

В мероприятии участвовали около 8500 тысяч человек в дни праздника Суккот, передает "Аруц Шева".

Добровольцы обнаружили следы древнего еврейского поселения с ваннами и прессами, в которых оливковое масло и вино обрабатывались для ритуала чистоты. А семье, принимавшей участие в раскопках, удалось обнаружить молоток и гвозди, которые использовались для строительства сукки.

"В записях Управления древностей Израиля зарегистрировано около 20 железных молотков, только шесть из них из византийского периода. Мы уже выяснили, что поселенцы в Уше изготавливали стеклянные сосуды, так как находили много кубков и стеклянных ламп вместе с кусочками необработанного стекла. Теперь выясняется, что в городе производили и железные инструменты ", – добавили организаторы.




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