01.10 06:12 MIGnews.com

Назван самый производительный смартфон в мире

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Мобильные устройства на Android, в том числе смартфоны, с каждым годом становятся все производительнее. Учитывая скорость интегрированных в них процессоров и объемы оперативной памяти, эти гаджеты позволяют пользоваться не просто приложениями, а и полноценными, требовательными к ресурсам 3D играми.Есть в мире мобильных телефонов и свои лидеры – устройства, которые более мощные, шустрые и многозадачные. Некоторые модели, представленные в рейтингах, продаются только на азиатском рынке, да и подходят преимущественно геймерам.Большинство самых быстрых смартфонов, если верить бенчмарку AnTuTu, работают на процессоре Snapdragon 855. Если говорить о гаджетах под управлением ОС Android, то самым быстрым считается Nubia Red Magic 3, немного уступает ей второе поколение смартфонов Black Shark.В пятерку наиболее производительных также входят и устройства от более популярных в нашей стране брендов – это Mi9 от Xiaomi (и стандартная, и расширенная Transparent версия), а также OnePlus 7 Pro.Впервые в десятку «умных телефонов» с лучшей «начинкой» попала продукция Redmi - их смартфон K20 Pro. Не обошлось и без Samsung Galaxy (S10 и 10+), которые хоть и оказались в конце списка, но продемонстрировали такую производительность, которой хватит большинству пользователей.Перешагнуть через отметку в 300 тысяч баллов по оценке бенчмарка смогли и устройства Huawei, например, Mate 20 Pro, работающая на HiSilicon Kirin 980 в комплекте с 6 гигабайтами памяти. Но в десятку лучших модель не попала.Многие из вас уже задались вопросом, почему в рейтинге AnTuTu нет «яблочной продукции»? Все дело в том, что упомянтый эталонный сервис нацелен, в первую очередь, на азиатский рынок со своими приоритетами.Если принять во внимание последние новинки от Apple, они потеснят некоторые модели. Например, у версии Xs достаточно неплохие показатели, которые дадут фору «коллегам» на Андроиде. Он работает на собственном процессоре производителя Apple A12 Bionic в комплекте с 4 гигабайтами оперативной памяти. У версии Max внутри корпуса тот же процессор и ОЗУ.Интересно, что iPhone Xr, несмотря на бюджетное позиционирование, отличается многими характеристиками, но не процессором. Объем оперативной памяти в устройстве лишь немногим меньше, чем у старших версий – 3 Гб.