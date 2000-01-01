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В Японии создали робота-уборщика сорняков на рисовых полях 01.07 00:51   MIGnews.com

В Японии создали робота-уборщика сорняков на рисовых полях

Инженер, работающий в фирме автомобилестроения Nissan, создал роботизированную альтернативу специальным уткам, которые чистят рисовые поля.

Проплывая на затопленных рисовых полях, утки срывают сорняки и уничтожают насекомых, а навоз этих пернатых используется в качестве дополнительных удобрений. В 21 веке такая практика не получила широкого распространения, но новый технологический поворот в процессе сможет изменить ситуацию.

Робот Aigamo весит около 1,5 кг по размеру примерно такой же, как большой робот-пылесос. Две вращающиеся резиновые щетки на его нижней стороне заменяют ноги утки, которые насыщают воду кислородом, перемешивая ее и предотвращая укоренение сорняков.




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