01.07 01:01 MIGnews.com

Билл Гейтс рассказал о самой главной ошибке Microsoft

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Американский бизнесмен и основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что самой большой его ошибкой компании было то, что она не запустила операционную систему для гаджетов вроде Android от Google.Стоимость такой ошибки предприниматель оценил в 400 миллиардов долларов. Гейтс подчеркнул, что на рынке программного обеспечения победитель получает все, а в сегменте мобильных ОС было место только для одной, которая отличается от Apple.Впрочем, по словам бизнесмена, Microsoft имеет сильные позиции на рынке IT, а на рынке ОС для ПК Windows – абсолютный лидер, как и пакет Office в области офисных программ.Информация NetMarketShare показывает, что в июне 2019 года на рынке ОС для настольных компьютеров и ноутбуков лидировала Windows (87,44%). Вторая и третья позиция - у Mac OS (9,77%) и Linux (2,16%). У мобильных ОС: Android - 70,29%, а iOS - 28,23%.