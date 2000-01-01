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Израильская компания продала беспилотник за $8 млн 30.06 19:20   MIGnews.com

Израильская компания продала беспилотник за $8 млн

Израильская оборонная компания Aeronautics объявила о сделке стоимостью $8 млн по продаже своего усовершенствованного беспилотника Orbiter 3. Кто стал покупателем – не называется.

В рамках сделки Aeronautics предоставит свой новый беспилотный летательный аппарат Orbiter 3, а также услуги по техническому обслуживанию и поддержке страны "B", говорится в заявлении компании в воскресенье, 30 июня.

Тактический БПЛА Orbiter 3 представляет собой компактную, легкую систему для использования военными и сотрудниками национальной безопасности. Он имеет рабочий диапазон до 150 км и может оставаться в воздухе до семи часов. Его целевые задачи –разведка, наблюдение, обнаружение целей и разведку на своих миссиях.

"Эта сделка является прямым подтверждением доверия наших клиентов к продуктам Aeronautics", - сказал генеральный директор Амос Мэтан. "Соглашение с постоянным клиентом всегда является предметом гордости, и является доказательством прочности и надежности передовых инструментов, которые Aeronautics разрабатывает и предоставляет 70 клиентам из разных стран мира".


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