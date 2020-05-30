30.05 21:43 MIGnews.com
SpaceX пытается отправить людей в космос: трансляция
В субботу, 30 мая, должна состояться вторая попытка компании Илона Маска SpaceХ отправить двух американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Запуск космического корабля Crew Dragon 2 запланирован на 22:22 (по тель-авивскому, московскому и киевскому времени).
За несколько часов до мероприятия в официальном Twitter NASA прокомментировали, каковы шансы успешного запуска именно в этот день.
По словам директора NASA Джима Брайденстайна, подготовка к запуску идет полным ходом, однако вероятность срыва из-за неблагоприятных погодных условий все еще составляет 50%.
Отметим, что запуск должен был состояться еще 27 мая, однако был отменен из-за шторма на мысе Канаверал за 17 минут до старта.
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