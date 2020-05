SpaceX пытается отправить людей в космос: трансляция

30.05 21:43 MIGnews.com

Targeting 3:22 p.m. EDT today for Falcon 9’s launch of Crew Dragon with two @NASA astronauts → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/EidVkBOTLm

Crew Dragon’s hatch is closed, securing @AstroBehnken and @Astro_Doug in the spacecraft ahead of liftoff pic.twitter.com/8eNbxUIMDx