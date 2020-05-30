30.05 21:43 MIGnews.com

SpaceX пытается отправить людей в космос: трансляция

Targeting 3:22 p.m. EDT today for Falcon 9’s launch of Crew Dragon with two @NASA astronauts → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/EidVkBOTLm — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

Crew Dragon’s hatch is closed, securing @AstroBehnken and @Astro_Doug in the spacecraft ahead of liftoff pic.twitter.com/8eNbxUIMDx — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

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В субботу, 30 мая, должна состояться вторая попытка компании Илона Маска SpaceХ отправить двух американских астронавтов на Международную космическую станцию.Запуск космического корабля Crew Dragon 2 запланирован на 22:22 (по тель-авивскому, московскому и киевскому времени).За несколько часов до мероприятия в официальном Twitter NASA прокомментировали, каковы шансы успешного запуска именно в этот день.По словам директора NASA Джима Брайденстайна, подготовка к запуску идет полным ходом, однако вероятность срыва из-за неблагоприятных погодных условий все еще составляет 50%.Отметим, что запуск должен был состояться еще 27 мая, однако был отменен из-за шторма на мысе Канаверал за 17 минут до старта.