31.05 02:00 MIGnews.com

Социальную дистанцию поможет соблюдать мобильное приложение

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У компании Google вышло мобильное приложение для помощи в соблюдении социальной дистанции. Оно основано на технологии дополненной реальности и называется Sodar, пишет The Sun.С помощью него пользователь может нарисовать вокруг себя виртуальный круг диаметром в два метро. При нарушении этой границы, приложение сигнализирует владельцу телефона.Отмечается, что благодаря визуализации, соблюдать меры социального дистанцирования станет гораздо легче.