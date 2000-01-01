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Социальную дистанцию поможет соблюдать мобильное приложение | Фото:31.05 02:00   MIGnews.com

Социальную дистанцию поможет соблюдать мобильное приложение

У компании Google вышло мобильное приложение для помощи в соблюдении социальной дистанции. Оно основано на технологии дополненной реальности и называется Sodar, пишет The Sun.

С помощью него пользователь может нарисовать вокруг себя виртуальный круг диаметром в два метро. При нарушении этой границы, приложение сигнализирует владельцу телефона.

Отмечается, что благодаря визуализации, соблюдать меры социального дистанцирования станет гораздо легче.


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