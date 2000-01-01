30.05 17:53 MIGnews.com

Израиль: чем грозит бегство "мозгов"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Всё чаще самые лучшие умы Израиля покидают государство. Это обуславливается снижением производительности труда и высокой стоимостью жизни. Институт «Шореш» провёл новое исследование, которое досконально описало эту проблему.Из-за того, что производительность труда Израиля всё больше отстает от ведущих развитых стран, а подоходный налог ложится на образованную часть населения, Израилю становится труднее удерживать своих самых квалифицированных граждан. В добавок к этому стоимость жизни также растёт.Согласно исследованию профессора Дана Бен-Давида, только небольшая часть населения Израиля – менее 130 000 израильтян – удерживает экономику, систему здравоохранения и ее академическую основу среди лидеров развитого мира. Например, всего 2,7% израильских рабочих заняты в высокотехнологичном производстве. При этом на эту отрасль приходится 40,1% всего экспорта Израиля в 2015 году.«Хрупкий размер этой группы означает, что эмиграция критической массы из общего числа – даже если всего несколько десятков тысяч – может привести к катастрофическим последствиям для всей страны», – сказал профессор Бен-Давид.Исследование также показало, что на каждого израильтянина с ученой степенью, который вернулся в Израиль из-за рубежа в 2014 году, эмигрировали 2,6 израильских ученых. К 2017 году этот показатель увеличился до 4,5.