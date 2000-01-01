30.05 23:36 MIGnews.com

Volvo будет использовать VR для создания будущих авто

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Volvo и Varjo, финский разработчик гарнитур с дополненной реальностью, хотят внедрить "первый в мире подход со смешанной реальностью" к разработке автомобилей. Ford и Nissan уже делали подобное, но Volvo делает шаг вперед. Шведский автопроизводитель утверждает, что тестеры могут носить одну из гарнитур Varjo за рулем настоящего автомобиля, накладывая виртуальные элементы поверх того, что фактически видит водитель."При таком подходе мы можем приступить к оценке проектов и технологий еще на чертежной доске", - заявил технический директор Volvo Хенрик Грин. "Вместо обычного статического подхода к оценке новых продуктов и идей, мы можем немедленно протестировать концепции на дороге. Этот подход предлагает значительную потенциальную экономию средств за счет определения приоритетов и устранения узких мест намного раньше в процессе проектирования и разработки."Такое сочетание виртуального и реального миров стало возможным благодаря новой гарнитуре Varjo XR-1, по словам Volvo. Разрешение XR-1 в высоком разрешении лучше, чем у любой другой гарнитуры, доступной в настоящее время, что делает его единственным подходящим для этого приложения, утверждает Volvo.Гарнитура XR-1 также имеет технологию отслеживания глаз, которую Volvo надеется использовать для измерения отвлечения водителя.