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Более 36 млн. устройств Android могут быть заражены вирусом | Фото: Thinkstock31.05 04:40   MIGnews.com

Более 36 млн. устройств Android могут быть заражены вирусом

Около 36 миллионов смартфонов на платформе Android могут заражены вирусом. Вредоносная программа генерирует большое количество рекламных кликов, тем самым приносят своим создателям прибыль. Вирус получил имя "Джуди", как сообщает издание Daily Mail.

Как выяснилось, "Джуди" заражено 41 приложение корейского разработчика Kiniwini, который в Google Play Store обозначен, как ENISTUDIO corp., утверждает эксперты компании Check Point.

После сообщений о вирусе в приложениях Kiniwini они были удалены из Google Play Store.
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