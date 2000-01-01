31.05 03:36 MIGnews.com
Астрономы нашли потенциально обитаемую суперземлю
Международная группа ученых (Италия, Испания и Швейцария) обнаружила потенциально обитаемую суперземлю.
Данная экзопланета находится на расстоянии 21 светового года от Земли и представляет собой небесное тело в 2,8 раз тяжелее нашей планеты.
Небесное тело вращается вокруг GJ 625 — звезды спектрального типа М2, которая примерно в три раза меньше и легче Солнца.
Период обращения суперземли вокруг материнской звезды равен 14,6 дня.
Исследователи предположили, что на поверхности обнаруженной экзопланеты может существовать вода.
Специалисты продолжат изучение, чтобы доказать свою гипотезу.
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