31.05 03:36 MIGnews.com

Астрономы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Международная группа ученых (Италия, Испания и Швейцария) обнаружила потенциально обитаемую суперземлю.Данная экзопланета находится на расстоянии 21 светового года от Земли и представляет собой небесное тело в 2,8 раз тяжелее нашей планеты.Небесное тело вращается вокруг GJ 625 — звезды спектрального типа М2, которая примерно в три раза меньше и легче Солнца.Период обращения суперземли вокруг материнской звезды равен 14,6 дня.Исследователи предположили, что на поверхности обнаруженной экзопланеты может существовать вода.Специалисты продолжат изучение, чтобы доказать свою гипотезу.