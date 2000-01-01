30.04 11:15 MIGnews.com

Теперь дроны будут собирать урожай фруктов

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Авокадо, манго и яблоки и многие другие фрукты можно приобрести на рынках Израиля. Но что, если сборщики фруктов решат отказаться от сельского хозяйства, а фруктовые лавки останутся пустыми?Этот мрачный сценарий может реальностью из-за растущей нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве. По данным Всемирного банка, все меньше и меньше людей работают в сельском хозяйстве во всем мире, и только 1 процент или почти все израильские рабочие заняты в поле.Теперь компания Tevel Aerobotics Technologies из района Гедера представила автоматизированную летающую машину, которая может заниматься интенсивным трудом по сбору фруктов быстро и эффективно."Существует огромная нехватка рабочей силы по сбору фруктов", - сказал основатель и генеральный директор Tevel Янива Маора в телефонном интервью The Times of Israel. "Во всем мире вы можете видеть эту проблему везде, куда бы вы ни пошли".Машина использует механический коготь с захватом для быстрого срывания фруктов с деревьев по одному и складывания их в корзину на земле.Как объяснил Маора, фрукт при этом срывается мягко, "без причинения ущерба или царапин".Другие механизированные методы сбора урожая, как правило, не подходят для таких трудоемких культур, как клубника , которую можно легко раздавить роботизированной рукой.Дрон размером от 40 до 80 сантиметров в зависимости от модели, работает от электрического двигателя, полностью автономен и нуждается только в операторе для проведения инспекции.Маора также отметил, что прототип Tevel может распознавать виды фруктов по их размеру, цвету и зрелости и соответственно настраиваться для сбора урожая.