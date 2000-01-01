Теперь дроны будут собирать урожай фруктов

Авокадо, манго и яблоки и многие другие фрукты можно приобрести на рынках Израиля. Но что, если сборщики фруктов решат отказаться от сельского хозяйства, а фруктовые лавки останутся пустыми?
Этот мрачный сценарий может реальностью из-за растущей нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве. По данным Всемирного банка, все меньше и меньше людей работают в сельском хозяйстве во всем мире, и только 1 процент или почти все израильские рабочие заняты в поле.
Теперь компания Tevel Aerobotics Technologies из района Гедера представила автоматизированную летающую машину, которая может заниматься интенсивным трудом по сбору фруктов быстро и эффективно.
"Существует огромная нехватка рабочей силы по сбору фруктов", - сказал основатель и генеральный директор Tevel Янива Маора в телефонном интервью The Times of Israel. "Во всем мире вы можете видеть эту проблему везде, куда бы вы ни пошли".
Машина использует механический коготь с захватом для быстрого срывания фруктов с деревьев по одному и складывания их в корзину на земле.
Как объяснил Маора, фрукт при этом срывается мягко, "без причинения ущерба или царапин".
Другие механизированные методы сбора урожая, как правило, не подходят для таких трудоемких культур, как клубника , которую можно легко раздавить роботизированной рукой.
Дрон размером от 40 до 80 сантиметров в зависимости от модели, работает от электрического двигателя, полностью автономен и нуждается только в операторе для проведения инспекции.
Маора также отметил, что прототип Tevel может распознавать виды фруктов по их размеру, цвету и зрелости и соответственно настраиваться для сбора урожая.