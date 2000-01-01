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Ford отказывается от легковых моделей | Фото:01.05 05:27   MIGnews.com

Ford отказывается от легковых моделей

В своем финансовом отчете за первый квартал текущего года компания Ford сообщила о намерении прекратить производство и продажу в Северной Америке практически всех своих седанов.

Об этом в понедельник, 30 апреля сообщает CBC.

По данным издания, исключение будет сделано для купе Ford Mustang и псеведокроссоверной версии нового Ford Focus, которое имеет приставку Active.

Уточняется, что в будущем компания будет продавать в Соединенных Штатах только внедорожники, грузовики и коммерческий транспорт.

Представители компании отмечают, что производство в Северной Америке таких моделей автомобилей, как Focus, Taurus и Fiesta запланировали полностью свернуть уже к середине следующего года.

Свое решение производитель объясняет тем, что североамериканские покупатели все чаще отдают преимущество большим автомобилям, включая все те же внедорожники, а не классическим седанам.
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