01.05 05:27 MIGnews.com
Ford отказывается от легковых моделей
В своем финансовом отчете за первый квартал текущего года компания Ford сообщила о намерении прекратить производство и продажу в Северной Америке практически всех своих седанов.
Об этом в понедельник, 30 апреля сообщает CBC
.
По данным издания, исключение будет сделано для купе Ford Mustang и псеведокроссоверной версии нового Ford Focus, которое имеет приставку Active.
Уточняется, что в будущем компания будет продавать в Соединенных Штатах только внедорожники, грузовики и коммерческий транспорт.
Представители компании отмечают, что производство в Северной Америке таких моделей автомобилей, как Focus, Taurus и Fiesta запланировали полностью свернуть уже к середине следующего года.
Свое решение производитель объясняет тем, что североамериканские покупатели все чаще отдают преимущество большим автомобилям, включая все те же внедорожники, а не классическим седанам.
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