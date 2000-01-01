01.05 03:27 MIGnews.com

Ученые: пиво – эффективное обезболивающее

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Ученые из Гринвичского университета, проведя исследование воздействия пива на организм человека, обнаружили, что если бы не некоторые побочные эффекты, то пиво могло бы быть предложено в качестве наиболее эффективного болеутоляющего.По словам британских ученых, результаты 18 тестов говорят о том, что болеутоляющий эффект от пива может превышать аналогичное действие парацетамола.Вследствие повышения процента алкоголя на 0,08% при употреблении около двух пинт пива, происходит повышение порога болевой чувствительности.Однако медики отмечают, что злоупотреблять пивом не стоит, так как это может перейти в привычку и зависимость.