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flickr/Piervincenzo Madeo 01.05 03:27   MIGnews.com

Ученые: пиво – эффективное обезболивающее

Ученые из Гринвичского университета, проведя исследование воздействия пива на организм человека, обнаружили, что если бы не некоторые побочные эффекты, то пиво могло бы быть предложено в качестве наиболее эффективного болеутоляющего.

По словам британских ученых, результаты 18 тестов говорят о том, что болеутоляющий эффект от пива может превышать аналогичное действие парацетамола.

Вследствие повышения процента алкоголя на 0,08% при употреблении около двух пинт пива, происходит повышение порога болевой чувствительности.

Однако медики отмечают, что злоупотреблять пивом не стоит, так как это может перейти в привычку и зависимость.
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