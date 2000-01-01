Ученые: пиво – эффективное обезболивающее

Ученые из Гринвичского университета, проведя исследование воздействия пива на организм человека, обнаружили, что если бы не некоторые побочные эффекты, то пиво могло бы быть предложено в качестве наиболее эффективного болеутоляющего.
По словам британских ученых, результаты 18 тестов говорят о том, что болеутоляющий эффект от пива может превышать аналогичное действие парацетамола.
Вследствие повышения процента алкоголя на 0,08% при употреблении около двух пинт пива, происходит повышение порога болевой чувствительности.
Однако медики отмечают, что злоупотреблять пивом не стоит, так как это может перейти в привычку и зависимость.