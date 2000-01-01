01.05 02:27 MIGnews.com

Ученые научились выращивать ягнят в искусственной матке

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Команда исследователей из Филадельфии создала искусственную матку. В ней ученые выращивают живого недоношенного ягненка."Матка" питает и поддерживает развитие животного вплоть до рождения. Стерильный запаянный пластиковый пакет заполнен солевым раствором. Это полностью имитирует жидкость, в которой плод развивается в естественных условиях. Сердце растущего ягненка само перекачивает кровь, проводя ее через пуповину и искусственное легкое. Здесь же в кровь добавляются необходимые медицинские препараты.По словам ученых, уже через несколько лет новшество могут начать использовать и для родившихся раньше срока детей.