30.04 13:59 MIGnews.com

iPhone можно будет зарядить по Wi-Fi

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Проблема вечно разряжающихся "айфонов" стала уже притчей во языцех и постоянным поводом для шуток со стороны Samsung, давнего конкурента Apple на рынке мобильных устройств. Но в скором времени это может быть решено, ведь скоро iPhone можно будет заряжать через беспроводную интернет-сеть.Как сообщает AppleInsider, недавно компания Тима Кука подала в Ведомство по патентам и товарным знакам США на систему зарядки по Wi-Fi.Отмечается, что в обозримом будущем, чтобы пополнить заряд смартфона, будет достаточно просто подключиться к ближайшей беспроводной сети. Новая технология будет работать, благодаря системе связи с двухчастотными патч-антеннами, которые будут служить для передачи энергии с помощью частот, которые используются для передачи данных между электронными устройствами.Согласно заявленной документации, система будет работать в стандартном диапазоне 60 ГГц и сможет передавать заряд через беспроводные сотовые (от 700 МГц до 2700 МГц) и Wi-Fi-сети (2,4 ГГц и 5 ГГц), что теоретически, позволит заряжать устройство от роутера на близком расстоянии, например, находясь с ним в одной комнате.