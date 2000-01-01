31.03 02:26 MIGnews.com

Ученые рассказали, почему люди хрустят пальцами

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На протяжении 60 лет ученым с разных стран мира не давал покоя вопрос: почему люди хрустят пальцами. Разные гипотезы, исследования не давали до сегодня точных ответов.Однако французские исследователи докопались до истины и выяснили из-за чего люди хрустят пальцами. Математики из Политехнической школы в Палезо пришли к выводу, что характерный хруст появляется в тот момент, когда начинают лопаться пузырьки суставной жидкости.Научная статья опубликована в журнале Nature.Благодаря математическому моделированию движения рук, специалисты выяснили, что один и тот же сустав не может щёлкнуть за 20 минут. Появление характерных "щелчков" возможно лишь при расслаблении пястно-фалангового сустава, пояснили ученые.Сустав расширяется во время "вытягивания", и в заполняющей его жидкости появляются пузырьки. Именно быстрое исчезновение пузырьков и проводит к характерному звуку.