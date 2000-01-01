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flickr/everything liveon30.03 13:53   MIGnews.com

Компания Tesla отзывает Model S

Американская компания Tesla отзывает порядка 123 тысяч седанов Model S из-за проблем с рулевым управлением. Отмечается, что детали в гидроусилителе руля подверглись коррозии, которые теперь необходимо заменить.

Уточняется, что компания отозвала модель автомобиля, которая была выпущена в 2016 году.



Коррозия поражает болты гидроусилителя руля в регионах с холодным климатом, что может затруднить контроль, пояснили производители.

До сегодня не было зафиксировано ни одного инцидента на дороге, но компания хочет перестраховаться.

Замена болтов будет проведена бесплатно.
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