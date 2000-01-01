30.03 13:53 MIGnews.com

Компания Tesla отзывает Model S

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Американская компания Tesla отзывает порядка 123 тысяч седанов Model S из-за проблем с рулевым управлением. Отмечается, что детали в гидроусилителе руля подверглись коррозии, которые теперь необходимо заменить.Уточняется, что компания отозвала модель автомобиля, которая была выпущена в 2016 году.Коррозия поражает болты гидроусилителя руля в регионах с холодным климатом, что может затруднить контроль, пояснили производители.До сегодня не было зафиксировано ни одного инцидента на дороге, но компания хочет перестраховаться.Замена болтов будет проведена бесплатно.