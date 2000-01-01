31.03 05:30 MIGnews.com

По ДНК можно определить способности к чтению

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То, как ребенку в школе будет даваться чтение, можно узнать по ДНК, выяснили британские ученые.В частности, ученые выделили около 20 тыс. вариантов ДНК, характерных для детей, которым легко дается обучение чтению. Для этого они проанализировали участки ДНК, связанные с успехами в учебе, у 5825 детей 7–14 лет, участвующих в близнецовом исследовании, посвященном раннему развитию. Затем они сопоставили результаты со способностями этих детей к чтению. Соответствие определенных вариантов генов и повышенной способности к чтению сохранялись даже при поправке на социальный и экономический статус родителей и умственные способности ребенка.Хотя от генов способности к чтению зависят лишь на 5%, это все равно довольно много, отмечают авторы исследования. Так, например, от пола они зависят менее чем на 1%. Ученые отмечают, что полученная информация будет полезна при работе с детьми, испытывающими трудности при обучении чтению.