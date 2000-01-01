По ДНК можно определить способности к чтению

То, как ребенку в школе будет даваться чтение, можно узнать по ДНК, выяснили британские ученые.
В частности, ученые выделили около 20 тыс. вариантов ДНК, характерных для детей, которым легко дается обучение чтению. Для этого они проанализировали участки ДНК, связанные с успехами в учебе, у 5825 детей 7–14 лет, участвующих в близнецовом исследовании, посвященном раннему развитию. Затем они сопоставили результаты со способностями этих детей к чтению. Соответствие определенных вариантов генов и повышенной способности к чтению сохранялись даже при поправке на социальный и экономический статус родителей и умственные способности ребенка.
Хотя от генов способности к чтению зависят лишь на 5%, это все равно довольно много, отмечают авторы исследования. Так, например, от пола они зависят менее чем на 1%. Ученые отмечают, что полученная информация будет полезна при работе с детьми, испытывающими трудности при обучении чтению.