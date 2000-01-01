30.03 16:52 MIGnews.com

Найдена телеграмма Гиммлера великому муфтию Иерусалима

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Телеграмма Генриха Гиммлера великому муфтию Иерусалима была найдена в архивах Национальной библиотеки Израиля.Полагая, что телеграмма была послана в 1943 году, в ней содержится обещание депутата Гитлера Хадж-Амина аль-Хусейни о том, что Германский рейх будет поддерживать арабов Палестины и поддерживать их борьбу против "еврейских нарушителей".В телеграмме отмечается, что борьба с мировым еврейством была с самого начала принципом немецких национал-социалистов, и что режим всегда "с особым сочувствием" поддерживал борьбу "свободолюбивых Арабов ", особенно тех, кто сражается в Палестине с евреями."Совместное признание врага и борьба против него - вот что создает прочную основу между национал-социалистами Великой Германии и свободолюбивыми мусульманами мира", - писал Гиммлер.Телеграмма заканчивается тем, что начальник СС посылает муфтию свои горячие приветствия в "печальную" годовщину Декларации Бальфура и желает всего наилучшего в продолжении борьбы.Декларация Бальфура, подписанная 2 ноября 1917 года тогдашним министром иностранных дел Великобритании Артуром Джеймсом Бальфуром, объявила о намерении британского правительства посодействовать созданию "национального домадля еврейского народа" на Земле Израиля.Это было воспринято как официальное признание сионистского движения и поддержка со стороны значительной державы, накануне британского завоевания тогдашней Османской территории Палестины.Хусейни бежал из Палестины в 1937 году после выдачи британского ордера на его арест за участие в арабском восстании, которое началось годом раньше.Он бежал в Ирак через Ливан, где он связался с пронацистской группой в ходе недолговечного военного переворота против пробританского режима в Багдаде в 1941 году, после чего бежал снова, в конечном итоге, до Берлина в том же году.В Берлине он провел 90-минутную встречу с Гитлером, представившись представителем всех арабов и всех мусульман.Когда они встретились, оба мужчины по-прежнему считали, что Германия собирается одержать победу в войне, и их обсуждения были сосредоточены на том, какую роль могли бы арабы сыграть для победы немцев.Муфтий искал нацистской поддержки независимости арабских стран от колониальных держав и хотел, чтобы англичан и французов изгнали с Ближнего Востока. Он также хотел, чтобы нацисты пообещали, что не будут отправлять евреев в Палестину."Муфтий не смог достичь большей части своих целей", - говорит Эстер Вебман, старший научный сотрудник Даянского центра ближневосточных и африканских исследований в Тель-Авивском университете."Нацистская Германия не заявляла о своей поддержке идеи независимости арабских стран, и руководство нацистов эксплуатировало их для достижения своих собственных целей. Кроме того, его усилия по агитации арабов Ближнего Востока против их колониальных правителей во время Второй мировой войны не увенчались успехом", - отметил он.