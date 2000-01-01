30.01 14:10 MIGnews.com

Израиль представит новейший беспилотник

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Крупнейшая в мире аэрокосмическая и оборонная компания "Авиационная промышленность Израиля" (IAI) представит новейший беспилотник Heron MK II.Презентация состоится в следующем месяце на авиасалоне в Сингапуре.Heron MK II является стратегическим и универсальным летательным аппаратом, способным нести различные полезные нагрузки. БПЛА оснащен двигателем Rotax 915 iS, может достигать высоты 10,6 км, разгоняться до 250 км/ч и оставаться в воздухе в течение 45 часов без перерыва.В комплект полезной нагрузки могут входить радиолокационная установка, съемочная аппаратура, средства электронной разведки и подавления. Уменьшение габаритов электронных устройств позволило расширить возможности БПЛА, который теперь способен вести активную разведку за сотни километров от объекта с минимальным риском быть обнаруженным.Также Heron MK II способен взлетать и садиться при помощи дистанционного управления на любой ровной местности. Это обновленная модель Heron, который находится на вооружении ВВС Израиля, военно-морской авиации и сил безопасности 13 государств.