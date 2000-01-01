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Израиль представит новейший долговечный беспилотник | Фото:30.01 14:10   MIGnews.com

Израиль представит новейший беспилотник

Крупнейшая в мире аэрокосмическая и оборонная компания "Авиационная промышленность Израиля" (IAI) представит новейший беспилотник Heron MK II.

Презентация состоится в следующем месяце на авиасалоне в Сингапуре.

Heron MK II является стратегическим и универсальным летательным аппаратом, способным нести различные полезные нагрузки. БПЛА оснащен двигателем Rotax 915 iS, может достигать высоты 10,6 км, разгоняться до 250 км/ч и оставаться в воздухе в течение 45 часов без перерыва.

В комплект полезной нагрузки могут входить радиолокационная установка, съемочная аппаратура, средства электронной разведки и подавления. Уменьшение габаритов электронных устройств позволило расширить возможности БПЛА, который теперь способен вести активную разведку за сотни километров от объекта с минимальным риском быть обнаруженным.

Также Heron MK II способен взлетать и садиться при помощи дистанционного управления на любой ровной местности. Это обновленная модель Heron, который находится на вооружении ВВС Израиля, военно-морской авиации и сил безопасности 13 государств.


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