30.01 22:17 MIGnews.com

Огромный астероид может упасть на Землю и вызвать цунами

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Сотрудники американского космического агентства NASA неожиданно заявили об угрозе в виде огромного астероида, который может упасть на Землю в феврале 2017 года и вызвать масштабное бедствие в виде цунами.Ученые считают, что первыми увидят падение космического объекта WF9 жители Великобритании. Примечательно, что астероид был открыт еще в 2016 году, но почему-то только сейчас появились тревожные новости об этой угрозе.Как передает Nation News по словам генерального директора НП "Центр планетарной защиты" Анатолия Зайцева, как правило, если объект значимый, ученые сразу просчитывают его траекторию.Однако, как отметил Зайцев, о WF9 не известно ничего — ни массы, ни траектории. "И если бы он, правда, угрожал, то о нем знали бы не только в NASA. Поэтому пока информация очень сомнительная, чтобы делать какие-то выводы", — подчеркнул ученый.