29.12 09:30 MIGnews.com

Прорыв: в Израиле разработаны ПТУРы для ближнего боя

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Израильский оружейный концерн Rafael разработал новый вид противотанковых ракет Spike SR, уничтожающих цели на расстоянии до 1500 метров.Авирам Леви, директор по маркетингу Rafael , заявил: “Мы распознали нишу на рынке - нет ракет, уничтожающих танки на коротких расстояниях. Это - настоящий прорыв. Нет пусковой установки, ракета переносится на спине бойца, она готова к применению в течение шести секунд для уничтожения статичной или движущейся цели. У нас уже есть заказы - главным образом, из стран Восточной Европы”.Ракета имеет уникальный дизайн - эжекторный двигатель и двигатель ракеты объединены в один. Это снижает стоимость, вес и длину ракеты. Ракета также демонстрирует исключительную маневренность на коротких расстояниях.Минимальная дальность применения Spike SR - 50 метров, она была успешно испытана на различных расстояниях от 150 до 1500 метров.На испытаниях ракеты, которые Rafael проводил на полигоне на юге Израиля, присутствовали представители из Польши, Швейцарии, Швеции, Германии и Испании.