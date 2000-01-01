30.12 01:12 MIGnews.com

Ученые раскрыли новые факты о сексе

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Британские сексологи рекомендуют мужчинам изучить тело представительниц прекрасного пола. А необходимо это для того, чтобы узнать, где находится точка удовольствия. Они также отметили, что точка G есть и у представителей мужского пола. Специалисты утверждают, что от стимуляции этой зоны мужчина, как и женщина, способен получать больше удовольствия от полового акта.Согласно последним данным, лишь 31% представительниц прекрасного пола испытывают пик наслаждения, в то время как мужчины без проблем довольствуются им. Как рассказали исследователи, теплые ноги способствуют получению оргазма у женщин. Поэтому, по их мнению, перед половым актом, следует надеть носки.Также специалисты рассказали, что мужчин привлекает энергетическое поле женщины. Они подсознательно влекутся к женщинам в день овуляции, пишут британские СМИ.