Краткий обзор Iphone 11 Pro Max и Pro

Появление Iphone 11, как и любого другого гаджета Apple, как всегда разделило пользователей на фанатов устройств известного производителя, заядлых критиков и всех остальных, кто увидев данный вариант смартфона, задумался об обновлении своего девайса. И последних оказалось больше всего! Если вы относитесь к третьей категории пользователей и раздумываете над тем, чтобы купить Apple Iphone 11, приведенный ниже обзор будет вам полезен.
Внешний вид
Если смотреть в общем, новая модель Iphone несущественно отличается по внешним данным от своей предшественницы. Однако некоторые новые мелочи здесь все-таки появились. Размеры новых вариантов гаджетов составляют 144×71.4×8.1 мм и 158×77.8×8.1 мм для устройств iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max соответственно. Что касается веса, новый гаджет также немного потяжелел: теперь это 188 и 266 г.
Что касается особенностей эксплуатации - из-за больших размеров корпуса новая модель идеально подходит для тех, кто имеет крупные руки или готов поступиться удобством использования в пользу объемного экрана и батареи.
В новой модели Iphone 11 три камеры размещены в отдельном блоке, напоминающем по виду отдельно стоящий стеклянный пьедестал. Заднее стекло в новой версии устройства является матовым.
Дисплей
Новая версия смартфона дополнена дисплеем Super Retina XDR display. Размерные показатели для экрана iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max остались прежними: диагональ 5.8 и 6.5 дюймов. Разрешение также осталось прежним: 2436×1125 и 2688×1242, что составляет для обеих вариантов 458 ppi.
Уровень контрастности нового гаджета достигает 2000000:1, что обеспечивает высокое качество и четкость изображения. Но при этом картинка сохраняет естественность и не раздражает человеческого глаза.
Идентификация лица
В новой версии Iphone отсутствует функция распознавания отпечатка пальца. Зато в вырезе фронтальной части по-прежнему сохранился набор датчиков TrueDepth. В iPhone 11 для избежания ввода пароля можно воспользоваться функцией распознавания лица. В новой комплектации устройства функция идентификации срабатывает намного быстрее, чем у предыдущих моделей.
Производительность и программное обеспечение
Новый смартфон стал более мощным при меньшем расходе энергии. Такого эффекта производителю удалось достичь за счет сверхмощного процессора A13 Bionic. Также ускорению работы гаджета способствует восьмиядерный Neural Engine и различные ускорители решения производственных задач. Новый смартфон поддерживает LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и NFC. Отдельных моделей, поддерживающих 5G, в линейке iPhone 11 не будет. Повышение мощности в процессе использования игр не так заметно. Однако новые показатели ощутимы во время работы камер: процесс обработки полученных изображений осуществляется быстрее. Соответственно, качество сделанных фото и снятых видео также будет более высоким.
Приобрести новую версию iPhone 11можно, обратившись к официальному дистрибьютору оригинальной продукции марки Apple.