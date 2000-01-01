29.11 08:01 MIGnews.com

Университет Бен-Гуриона вошел в топ-15 молодых институтов

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Университет Негева им. Бен-Гуриона (BGU) занял 15-е место в рейтинге университетов, который оценивает любой университет в возрасте 50 лет или моложе по естественным наукам.Индекс измеряет количество статей и исследований. Бен-Гурион опубликовал 82 работы местного авторства. Всего исследователями БГУ за год было опубликовано 133 статьи. Среди лидирующего предмета - физика, после чего идет химия, наука о Земле и окружающей среде и наука о жизни.Первое место в списке занял Гарвардский университет.