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Ученые нашли абсолютно безжизненный водоем | Фото:30.10 01:41   MIGnews.com

Ученые нашли абсолютно безжизненный водоем

Ученые обнаружили на территории Эфиопии первые геотермальные водоемы, которые при низких значениях pH настолько перенасыщенные солями Mg и Ca, а также обычной NaCl, что в ней невозможна жизнь даже экстремофильной археи.

Причиной такому явлению является постоянное испарение, из-за чего в составе воды и накапливается гигантское количество минеральных солей, сообщает научный журнал Nature Ecology & Evolution.

Еще одним местом на Земле, где не могут жить никакие биологические организмы, оказался грунт Антарктиды. Из-за сильных ледяных ветров практически все возможные микроэлементы из грунта испаряются настолько, что бактерии не могут в нем жить даже в лабораторных условиях.

Стоит отметить, что бактерии и археи обычно могут жить даже в самых экстремальных условиях — в сухой пустыне антарктического ледника Шеклтона, гейзерах Йеллоустона или пересоленом и кислотном растворе водоемов Восточно-Африканской рифтовой долины. 


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