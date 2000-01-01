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Опубликовано видео развития ядерной индустрии СССР 29.10 14:15   MIGnews.com

Опубликовано видео развития ядерной индустрии СССР

Государственная корпорация "Росатом" опубликовала засекреченные документы, связанные с началом развития ядерной индустрии Советского Союза и вкладе немецких ученых в атомный проект СССР. Соответствующие документы опубликованы на сайте госкорпорации.

Среди бумаг анкеты "специального назначения" шести физиков из Германии - лауреата Нобелевской премии за открытие законов соударения электрона с атомом Густава Герца, Николауса Риля, Манфреда фон Арденне, Хайнца Позе, Геогрга Роберта Дёпеля.

Кроме того, Госкорпорация опубликовала приказ главы НКВД Лаврентия Берии от 26 декабря 1945 года о вывозе из Германии материалов и оборудования для лаборатории Академии наук, а также справочной литературы для разработки ядерного оружия.

Через две недели после того, как США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, в августе 1945 года по приказу Иосифа Сталина был создан Специальный комитет по использованию атомной энергии. В том же году немецких физиков привезли в СССР.

В 1946 создали первый единый ядерный центр "Арзамас-16" в Нижегородской области (сейчас это закрытый город Саров). Еще через год Светский Союз создал первый атомный реактор, а через два года провел испытания атомной бомбы РДС-1 на полигоне в Семипалатинской области в Казахстане.



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