Ученые просили совета у дочери Путина по эксперименту с ДНК
Издание Bloomberg сообщает, что российские генетики тайно встречались со старшей дочерью президента России Владимира Путина Марией Воронцовой по поводу экспериментов по редактированию ДНК.
Журналисты ссылаются на трех неназванных участников встречи. Переговоры якобы проходили в московском учреждении через полгода после того, как журнал Nature раскритиковал молекулярного биолога Дениса Ребрикова и призвал остановить его.
Утверждается, что Воронцова, которая является кандидатом медицинских наук в области детской эндокринологии, становится все более влиятельной в вопросах биоэтики. "Только Путин может решить, как регулировать появляющуюся технологию", – говорится в материале.
По версии издания, переговоры длились три часа, после чего сторонники Ребрикова якобы отметили оптимистичный результат. Также журналисты утверждают, что дочь Путина осталась нейтральной стороной в вопросе экспериментов, но согласилась, что научный прогресс не может быть остановлен, а редактирование ДНК должно строго контролировать государство.
В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил журналистам, что редактирование ДНК — не "президентский вопрос", развеяв таким образом утверждение, будто только Путин может решить спор.