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Полеты на Марс: Маск доказал, что это возможно | Фото:30.09 03:27   MIGnews.com

Полеты на Марс: Маск доказал, что это возможно

Основатель SpaceX Илон Маск представил новый космический корабля Starship, предназначенный для многократных запусков на Луну и Марс.

"Космический корабль Starship, который является многоразовым, может также направляться в любое другое место в Солнечной системе. За один раз аппарат сможет перевозить до ста человек и принимать на борт большое количество груза, поэтому на Луне и на Марсе могут быть построены города", – сказано в описании.

Во время прямой трансляции со стартовой площадки SpaceX Маск рассказал, что корабль поднимется практически на 20 километров, проведет в космосе месяц или два, после чего вернется на Землю.

Длина корабля составляет 50 метров, сухая масса – около 120 тонн. Посадка Starship представляет собой контролируемое падение, после чего корабль переворачивается соплами к земле для посадки.

"Я думаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы стать многопланетным видом и расширить сознание за пределы Земли, и мы должны сделать это сейчас. Важнейшим прорывом, который необходим для того, чтобы мы стали космической цивилизацией, является космическое путешествие, подобное воздушному путешествию. Быстрая и используемая повторно ракета — это и есть святой Грааль космоса", – сказал предприниматель на презентации.

Он добавил, что корабль будет запущен несколько раз. Сначала он стартует по суборбитальной траектории. После этого будет совершен полет на орбиту, который будет длиться в течение полугода. И последний этап – Луна и Марс.



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