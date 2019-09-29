Полеты на Марс: Маск доказал, что это возможно

Основатель SpaceX Илон Маск представил новый космический корабля Starship, предназначенный для многократных запусков на Луну и Марс.
"Космический корабль Starship, который является многоразовым, может также направляться в любое другое место в Солнечной системе. За один раз аппарат сможет перевозить до ста человек и принимать на борт большое количество груза, поэтому на Луне и на Марсе могут быть построены города", – сказано в описании.
Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM
"Я думаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы стать многопланетным видом и расширить сознание за пределы Земли, и мы должны сделать это сейчас. Важнейшим прорывом, который необходим для того, чтобы мы стали космической цивилизацией, является космическое путешествие, подобное воздушному путешествию. Быстрая и используемая повторно ракета — это и есть святой Грааль космоса", – сказал предприниматель на презентации.
Он добавил, что корабль будет запущен несколько раз. Сначала он стартует по суборбитальной траектории. После этого будет совершен полет на орбиту, который будет длиться в течение полугода. И последний этап – Луна и Марс.