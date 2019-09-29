30.09 03:27 MIGnews.com

Полеты на Марс: Маск доказал, что это возможно

Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Ultimately, Starship will carry as many as 100 people on long-duration, interplanetary flights pic.twitter.com/mDujtYeLwV — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Starship update live now https://t.co/JSD3Bx9MGY — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

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Основатель SpaceX Илон Маск представил новый космический корабля Starship, предназначенный для многократных запусков на Луну и Марс."Космический корабль Starship, который является многоразовым, может также направляться в любое другое место в Солнечной системе. За один раз аппарат сможет перевозить до ста человек и принимать на борт большое количество груза, поэтому на Луне и на Марсе могут быть построены города", – сказано в описании.Во время прямой трансляции со стартовой площадки SpaceX Маск рассказал, что корабль поднимется практически на 20 километров, проведет в космосе месяц или два, после чего вернется на Землю.Длина корабля составляет 50 метров, сухая масса – около 120 тонн. Посадка Starship представляет собой контролируемое падение, после чего корабль переворачивается соплами к земле для посадки."Я думаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы стать многопланетным видом и расширить сознание за пределы Земли, и мы должны сделать это сейчас. Важнейшим прорывом, который необходим для того, чтобы мы стали космической цивилизацией, является космическое путешествие, подобное воздушному путешествию. Быстрая и используемая повторно ракета — это и есть святой Грааль космоса", – сказал предприниматель на презентации.Он добавил, что корабль будет запущен несколько раз. Сначала он стартует по суборбитальной траектории. После этого будет совершен полет на орбиту, который будет длиться в течение полугода. И последний этап – Луна и Марс.