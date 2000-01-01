Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Израиле спасают уникальных черепах на грани вымирания | Фото:30.09 02:56   MIGnews.com

В Израиле спасают уникальных черепах на грани вымирания

В Израиле проходит уникальная природоохранная программа израильского центра спасения морских черепах по спасению вымирающего вида. 60 детенышей редкого вида черепах были выпущены в море несколько дней назад.

Всемирный фонд дикой природы утверждает, что зеленые черепахи находятся под угрозой исчезновения во всем мире. Среди других опасностей - охота, человеческое вторжение на пляжи, на которых они гнездятся, а также загрязнение их кормовых угодий в море.

По данным израильского центра спасения, около 20 самок зеленых черепах гнездятся вдоль израильского средиземноморского побережья во время периода размножения, который обычно длится с мая по август. Чтобы помочь населению черепах, израильские природоохранные органы объявили о создании заповедников на пляжах и зонах отдыха. Центр перемещает, находящихся под угрозой исчезновения, черепах в безопасные инкубатории с 1980-х годов.

"С точки зрения сохранения, нет ничего более важного, чем защита черепах, их местообитаний и поведения в дикой природе", - сказал Родерик Маст, президент Океанического общества и сопредседатель Группы специалистов по морским черепахам .


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:43
Не раскрылся парашют: на Килиманджаро погиб парапланерист
00:34
Ураган Лоренцо несется через Атлантику с рекордной силой
23:14
В супермаркете Окленда несколько часов крутили порнографию
22:57
НФОП угрожает открыть "врата ада"
22:23
В Мексике на американских горках погибли двое человек
22:00
Выборы в Австрии: Курц снова "на коне"?
21:48
Румынию похвалили за борьбу с антисемитизмом
20:59
Чили всколыхнуло мощное землетрясение
20:43
Бесчинства талибов в Афганистане: похищены члены избиркома
20:34
Иран неожиданно поздравил евреев с праздником
20:16
Скандал с Бочкаревой: видео про кокаин в трусах
20:00
Протесты в Египте: задержан известный активист
19:40
Беспорядки в Гонконге: газ, водометы и коктейли Молотова
19:28
Турция сбила неизвестный беспилотник на границе с Сирией
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus