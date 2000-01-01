30.09 02:56 MIGnews.com

В Израиле спасают уникальных черепах на грани вымирания

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В Израиле проходит уникальная природоохранная программа израильского центра спасения морских черепах по спасению вымирающего вида. 60 детенышей редкого вида черепах были выпущены в море несколько дней назад.Всемирный фонд дикой природы утверждает, что зеленые черепахи находятся под угрозой исчезновения во всем мире. Среди других опасностей - охота, человеческое вторжение на пляжи, на которых они гнездятся, а также загрязнение их кормовых угодий в море.По данным израильского центра спасения, около 20 самок зеленых черепах гнездятся вдоль израильского средиземноморского побережья во время периода размножения, который обычно длится с мая по август. Чтобы помочь населению черепах, израильские природоохранные органы объявили о создании заповедников на пляжах и зонах отдыха. Центр перемещает, находящихся под угрозой исчезновения, черепах в безопасные инкубатории с 1980-х годов."С точки зрения сохранения, нет ничего более важного, чем защита черепах, их местообитаний и поведения в дикой природе", - сказал Родерик Маст, президент Океанического общества и сопредседатель Группы специалистов по морским черепахам .