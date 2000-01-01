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В Тель-Авиве стали появляться беспилотные такси от Яндекс | Фото:29.09 10:26   MIGnews.com

В Тель-Авиве стали появляться беспилотные такси от Яндекс

В Тель-Авиве стали все чаще появляться тестовые беспилотные автомобили, изготовленных российской технологической компанией Яндекс. Машина использует различные датчики, включая лидары, специализированные камеры, радары, инерциальные измерительные приборы и одометрические датчики.

Внутри багажника автомобиля находится центральный компьютер, который вычисляет все поступающие данные от датчиков.

В автомобилях с самостоятельным управлением все еще есть водитель на случай, если что-то пойдет не так. Но работники практически не вмешиваются в автономный режим вождения.

Яндекс известен в русскоязычном мире как ведущая поисковая система в Интернете и компания рассматривает Израиль в качестве центра высоких технологий. Артем Фокин, руководитель отдела развития бизнеса, сказал, что прогнозирование поведения человека в различных ситуациях является одной из самых больших проблем для автономных автомобилей.

"Мы уже запустили полностью функциональную службу такси-роботов в двух российских городах, где автомобили работают полностью в автономном режиме", сказал Фокин. "В такси нет никого за рулем, только инженер по безопасности на переднем пассажирском сиденье, мы уже завершили более 4000 поездок на этих автомобилях", - сказал Фокин.

Юлия Швейко, еще одна сотрудница яндекс-проекта, сказала, что автомобили с автоматическим управлением будут постепенно расширяться во всем мире.

"Начиная от небольших городов с более предсказуемой средой и заканчивая беспокойными центрами больших городов. Как только технология сможет ориентироваться в условиях такого типа движения, она станет популярной. Мы ожидаем, что это произойдет через 3-5 лет." - сказала Швейко.


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