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NASA показало, каким будет жилье на Марсе | Фото:30.07 05:33   MIGnews.com

NASA показало, каким будет жилье на Марсе

NASA вместе с учеными университета Брэдли в Пеории (штат Иллинойс) определил победителей конкурса проектов марсианских домов.

Об этом в воскресенье, 29 июля сообщает TechCrunch.

Проекты опубликованы на официальном сайте агентства.

Уточняется, что конкурс проходил в несколько этапов и продолжался с 2014 года.

Участники конкурса должны были разработать цифровые макеты жилых строений, которые можно будет построить на Марсе, Луне или в других местах, непригодных для жизни человека, с помощью 3D-принтера.

По словам организаторов, от участников требовалось именно цифровые модели домов, чтобы свои работы могли прислать даже студенты и школьники, у которых нет доступа к 3D-принтерам и другому спецоборудованию.

Первое место в конкурсе заняла команда из Арканзаса.

Согласно их замыслу, роботы будут собирать необходимые ресурсы для постройки жилья прямо на Марсе, после чего дом можно будет распечатать при помощи 3D-принтеров.

Авторы проекта подчеркнули, что эта технология позволит увеличивать площадь здания при увеличении количества жильцов.

Общий призовой фонд конкурса составил 100 тысяч долларов.




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