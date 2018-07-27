NASA показало, каким будет жилье на Марсе

NASA вместе с учеными университета Брэдли в Пеории (штат Иллинойс) определил победителей конкурса проектов марсианских домов.
Об этом в воскресенье, 29 июля сообщает TechCrunch.
Проекты опубликованы на официальном сайте агентства.
Уточняется, что конкурс проходил в несколько этапов и продолжался с 2014 года.
Участники конкурса должны были разработать цифровые макеты жилых строений, которые можно будет построить на Марсе, Луне или в других местах, непригодных для жизни человека, с помощью 3D-принтера.
По словам организаторов, от участников требовалось именно цифровые модели домов, чтобы свои работы могли прислать даже студенты и школьники, у которых нет доступа к 3D-принтерам и другому спецоборудованию.
Первое место в конкурсе заняла команда из Арканзаса.
Согласно их замыслу, роботы будут собирать необходимые ресурсы для постройки жилья прямо на Марсе, после чего дом можно будет распечатать при помощи 3D-принтеров.
Авторы проекта подчеркнули, что эта технология позволит увеличивать площадь здания при увеличении количества жильцов.
Общий призовой фонд конкурса составил 100 тысяч долларов.