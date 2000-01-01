Специалисты Израиля и Хорватии создадут необычного робота
Израильская компания Israel Aerospace Industries и хорватская компания DOK-ING подписали соглашение о разработки и продвижения новых роботов, которые станут незаменимыми помощниками на территории, подвергшейся химической или биологической угрозе.
По данным издания, ученые двух стран разрабатывают робота, который представляет собой автономное устройство, способное действовать в местах бедствий, недоступных для людей из соображений безопасности.
Уточняется, что израильским специалистам предстоит разработать системы коммуникаций, контроля и управления, а хорватские коллеги будут работать над внешним "обликом" машины, которая без затруднений сможет передвигаться в любых условиях и на разной местности.
Кроме того, в систему будут внедрены датчики для обнаружения и классификации загрязняющих веществ, в том числе для радиоактивного излучения.
Согласно информации издания, данная сделка о взаимодействии была подписана во время недавнего визита президента Израиля Реувена Ривлина в Хорватию.