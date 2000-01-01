Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Специалисты Израиля и Хорватии создадут необычного робота | Фото:30.07 07:08   MIGnews.com

Специалисты Израиля и Хорватии создадут необычного робота

Израильская компания Israel Aerospace Industries и хорватская компания DOK-ING подписали соглашение о разработки и продвижения новых роботов, которые станут незаменимыми помощниками на территории, подвергшейся химической или биологической угрозе.

Об этом в воскресенье, 29 июля сообщает Reuters.

По данным издания, ученые двух стран разрабатывают робота, который представляет собой автономное устройство, способное действовать в местах бедствий, недоступных для людей из соображений безопасности.

Уточняется, что израильским специалистам предстоит разработать системы коммуникаций, контроля и управления, а хорватские коллеги будут работать над внешним "обликом" машины, которая без затруднений сможет передвигаться в любых условиях и на разной местности.

Кроме того, в систему будут внедрены датчики для обнаружения и классификации загрязняющих веществ, в том числе для радиоактивного излучения.

Согласно информации издания, данная сделка о взаимодействии была подписана во время недавнего визита президента Израиля Реувена Ривлина в Хорватию.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:04
Израильская армия арестовала директора канала Al-Quds
06:27
В Великобритании скоро легализуют марихуану
05:33
NASA показало, каким будет жилье на Марсе
04:34
Ученые рассказали про огромную пользу воды
03:28
Натали Портман сыграет сумасшедшего астронавта NASA
02:36
Неведомый природе "червекрыс" встретил британку на крыльце  
01:32
Во французском городке запретили комаров
00:25
Акула пыталась сожрать пляжников посреди бела дня  
22:43
"Большая двадцатка" усилит борьбу с голодом
21:44
Нетаниягу: Израиль - национальное государство нашего народа
21:24
Заммэра Иерусалима подозревают в коррупции
21:08
Делегация ФАТХ отправилась в Египет обсудить кризис в Газе
20:51
Эрдоган попросил лидеров БРИКС принять Турцию в альянс
20:27
В Израиле похоронили 13-летнюю жертву пьяного водителя
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus