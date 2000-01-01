30.06 06:05 MIGnews.com

NASA отправит на Титан дрон для поисков следов жизни

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NASA в четверг, 27 июня, объявило о том, что готовит первую миссию на Титан — крупнейший спутник Сатурна.Титан является уникальным объектом в нашей Солнечной системе. Только у Титана среди всех спутников, которых сейчас насчитывается около 200, имеется плотная атмосфера. Более того, на Титане есть озёра, моря и идут дожди… правда, из метана и этана. Но это всё равно делает спутник Сатурна единственным, кроме Земли, объектом в Солнечной системе с жидкостью на поверхности. Учёные считают, что на Титане даже возможно существование простейших форм привычной нам жизни. Поэтому миссия на Титан является одной из самых важных для учёных.Миссию назвали Dragonfly. В рамках миссии на Титан доставят дрон, который и будет исследовать спутник. Атмосфера Титана в четыре раза плотнее земной, что позволит использовать весь потенциал летательного аппарата. В частности, учёные смогут исследовать разные локации, удалённые друг от друга на достаточно большое расстояние. К слову, дрон Dragonfly будет первым подобным аппаратом для исследования других тел солнечной системы.Целью миссии является не только исследование Титана в целом, но и поиски следов органической жизни. Сама миссия будет рассчитана на 2,7 года. За всё время дрон должен будет пролететь около 175 км, хотя, учитывая опыт марсоходов, возможно, аппарат сможет проработать дольше запланированного срока.К сожалению, ждать первых результатов миссии придётся ещё долго. Запуск запланирован на 2026 год, а до Титана аппарат доберётся лишь в 2034 году.