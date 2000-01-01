29.05 07:26 MIGnews.com

Несколько вакцин от COVID-19 могут появиться уже осенью

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В четверг, 28 мая, руководители фармацевтической компании Pfizer заявили, что одна или несколько вакцин против COVID-19 могут появиться до 2021 года.Однако трудности будут "устрашающими", так как для прекращения пандемии потребуется 15 миллиардов доз.Альберт Бурла, глава компании отметил, что вакцина может быть готова до конца года.Pfizer проводит с немецкой фирмой Biontech клинические испытания нескольких возможных вакцин в Европе и Соединенных Штатах: "Если все пойдет хорошо, и звезды совпадут, у нас будет достаточно доказательств безопасности и эффективности, чтобы мы могли ... иметь вакцину к концу октября", - сказал он.Как только рабочая вакцина появится, возникнет одно из самых больших препятствий для выпуска необходимого количества - отсутствие стеклянных флаконов для хранения.Одной из проблем может быть также то, что некоторые из вакцин, над которыми работают, требуют хранения при очень низких температурах.