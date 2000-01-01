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Несколько вакцин от COVID-19 могут появиться уже осенью | Фото:29.05 07:26   MIGnews.com

Несколько вакцин от COVID-19 могут появиться уже осенью

В четверг, 28 мая, руководители фармацевтической компании Pfizer заявили, что одна или несколько вакцин против COVID-19 могут появиться до 2021 года.

Однако трудности будут "устрашающими", так как для прекращения пандемии потребуется 15 миллиардов доз.

Альберт Бурла, глава компании отметил, что вакцина может быть готова до конца года.

Pfizer проводит с немецкой фирмой Biontech клинические испытания нескольких возможных вакцин в Европе и Соединенных Штатах: "Если все пойдет хорошо, и звезды совпадут, у нас будет достаточно доказательств безопасности и эффективности, чтобы мы могли ... иметь вакцину к концу октября", - сказал он.

Как только рабочая вакцина появится, возникнет одно из самых больших препятствий для выпуска необходимого количества - отсутствие стеклянных флаконов для хранения.

Одной из проблем может быть также то, что некоторые из вакцин, над которыми работают, требуют хранения при очень низких температурах.


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