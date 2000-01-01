Пациентов будущего будут лечить виртуальные врачи

Набор медицинских приборов прибудет домой к пациенту дроном, чтобы взять и проанализировать кровь. Датчики, расположенные по всему дому, будут следить за походкой и передавать информацию о состоянии спины.
Смартфоны смогут проверять зрение, дыхание или голос для сканирования на предмет определенных недугов. Если что-то не так, виртуальный врач назначит встречу с соответствующим профессионалом.
А вот в ресторанах шеф-повара будут иметь доступ ко всей информации, необходимой для приготовления еды из ингредиентов, которые наилучшим образом соответствуют потребностям каждого посетителя.
Эти сценарии были представлены на прошлой неделе на встрече инвесторов и стартапов под эгидой aMoon Partners, состоявшейся в окрестностях Иерусалима.
Одним из главных выводов собравшихся стало то, что развитие технологий здравоохранения продвигается очень быстро, и чтобы вывести их на рынок, нужно наладить сотрудничество между академическими кругами, стартапами, фондами венчурного капитала, медработниками и регулирующими органами.