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Пациентов будущего будут лечить виртуальные врачи | Фото:29.05 22:30   MIGnews.com

Пациентов будущего будут лечить виртуальные врачи

В недалеком будущем заболевшие люди смогут остаться дома и проконсультироваться с виртуальным врачом вроде "Сири" или "Алекса".

Об этом стало известно The Times of Israel.

Набор медицинских приборов прибудет домой к пациенту дроном, чтобы взять и проанализировать кровь. Датчики, расположенные по всему дому, будут следить за походкой и передавать информацию о состоянии спины.

Смартфоны смогут проверять зрение, дыхание или голос для сканирования на предмет определенных недугов. Если что-то не так, виртуальный врач назначит встречу с соответствующим профессионалом.

А вот в ресторанах шеф-повара будут иметь доступ ко всей информации, необходимой для приготовления еды из ингредиентов, которые наилучшим образом соответствуют потребностям каждого посетителя.

Эти сценарии были представлены на прошлой неделе на встрече инвесторов и стартапов под эгидой aMoon Partners, состоявшейся в окрестностях Иерусалима.

Одним из главных выводов собравшихся стало то, что развитие технологий здравоохранения продвигается очень быстро, и чтобы вывести их на рынок, нужно наладить сотрудничество между академическими кругами, стартапами, фондами венчурного капитала, медработниками и регулирующими органами.


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