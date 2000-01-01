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HP сотрудничает с Deep Instinct по кибербезопасности | Фото:29.05 11:03   MIGnews.com

HP сотрудничает с Deep Instinct по кибербезопасности

Американский производитель компьютеров и принтеров HP Inc. объединяется с тель-авивской компанией Deep Instinct по кибербезопасности для запуска HP Sure Sense на своих последних устройствах EliteBook и HP ZBook.

Об этом стало известно ресурсу Globes.

HP Inc. установит на своих компьютерах следующего поколения программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, разработанное израильской фирмой, чтобы защитить их от кибератак.

В заявлении Deep Instinct, опубликованном во вторник, говорится, что десятки миллионов компьютеров HP по всему миру будут защищены программным обеспечением.

Финансовые данные сделки пока держатся в тайне, однако веб-сайт Calcalist оценил ее в 150 миллионов долларов на четыре года.

"HP работает вместе со стартапом в Тель-Авиве, который использует глубокое обучение для прогнозирования киберугроз и расширенных атак, чтобы запустить программное обеспечение HP Sure Sense и обеспечить постоянную защиту против самых передовых киберугроз", - говорится в заявлении американской компании.


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