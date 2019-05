29.05 11:03 MIGnews.com

HP сотрудничает с Deep Instinct по кибербезопасности

Американский производитель компьютеров и принтеров HP Inc. объединяется с тель-авивской компанией Deep Instinct по кибербезопасности для запуска HP Sure Sense на своих последних устройствах EliteBook и HP ZBook.Об этом стало известно ресурсу Globes HP Inc. установит на своих компьютерах следующего поколения программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, разработанное израильской фирмой, чтобы защитить их от кибератак.В заявлении Deep Instinct, опубликованном во вторник, говорится, что десятки миллионов компьютеров HP по всему миру будут защищены программным обеспечением.Финансовые данные сделки пока держатся в тайне, однако веб-сайт Calcalist оценил ее в 150 миллионов долларов на четыре года."HP работает вместе со стартапом в Тель-Авиве, который использует глубокое обучение для прогнозирования киберугроз и расширенных атак, чтобы запустить программное обеспечение HP Sure Sense и обеспечить постоянную защиту против самых передовых киберугроз", - говорится в заявлении американской компании.