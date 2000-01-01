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Созданы `солнечные крыши` в 30 раз дешевле Tesla | Фото: Thinkstock29.05 23:31   MIGnews.com

Созданы "солнечные крыши" в 30 раз дешевле Tesla

Сотрудники австралийского университета Ньюкасла во главе с Полом Дастуром создали бюджетные солнечные панели, предназначенные для размещения на крышах. По словам разработчиков, они стоят в 30 раз дешевле, чем их самый известный аналог - созданный Tesla.

В процессе изготовления панелей применяется технология печати электронных чернил на прозрачных пластиковых листах. Новые солнечные панели получаются легкими, гибкими и компактными и очень дешевыми – 1 квадратный метр их стоит 7,42 доллара в сравнении с 235 долларами солнечных панелей Tesla.

Кроме того, их можно отправить на повторную переработку.

На данный момент тестирование инновационных солнечных панелей находится на финальной стадии. Разработчики говорят, что технологию можно будет сделать массовой. Над созданием "печатной" солнечной панели Пол Дастур вместе с помощниками работал более 10 лет.

В то же время сами создатели "печатных" солнечных крыш не советуют пока что их покупать, ведь эффективность и долговечность пластин еще предстоит протестировать.
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