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Сотни израильтян пожаловались на обслуживание Amazon | Фото:29.04 14:45   MIGnews.com

Сотни израильтян пожаловались на обслуживание Amazon

В последние недели сотни израильтян, которые продают разнообразную продукцию на веб-сайте Amazon, оказались заблокированными, в значительной степени из-за того, что гигантская коммерческая платформа допустила ошибку в реализации нового регламента США по продаже пестицидов.

Об этом в понедельник, 29 апреля заявили эксперты в интервью изданию The Marker, передает "Гаарец".

По словам собеседников издания, огромное количество заблокированных израильских торговых посредников является частью проблемы, которая затрагивает тысячи людей во всем мире.

Результатом стал двойной удар по реселлерам, многие из которых оказались заблокированными за пределами сайта всего на два дня или на месяц, в результате чего они так и не продали свои товары и понесли убытки. Продавцы из разных стран теперь не могут заключать сделки на поставку своего товара миллионам покупателей из разных стран мира через Amazon Marketplace.

На данный момент израильтянам, которые пострадали от изменений условий обслуживания Amazon, помогает Seller Appeal, которая также специализируется на проблемах, возникающих у продавцов с соблюдением правил и требований Google, Apple, Facebook, PayPal и Alibaba.


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