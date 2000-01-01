Россия: первая в мире плавучая АЭС вышла в море

Балтийский завод отправил предназначенную для Арктики плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" из Санкт-Петербурга в Мурманск для загрузки ядерным топливом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Балтийского завода.
"Движение ПАТЭС началось", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что морская спасательная служба "Росморречфлота" займется буксировкой ПАТЭС "Академик Ломоносов" в два этапа из Санкт-Петербурга в Мурманск и Певек.
Согласно проекту договора, стоимость буксировки составляет 474,7 млн рублей. На первом этапе - с 20 апреля по 20 мая - ПАТЭС "Академик Ломоносов" без ядерного топлива будет отбуксирована с территории предприятия Балтийского завода к причалу ФГУП "Атомфлот" в Мурманске. На втором этапе - с 30 июня по 1 августа 2019 года - с загруженным ядерным топливом ПАТЭС будет доставлена из Мурманска в арктический морской порт Певек.
Договором предусмотрено, что расчетная скорость буксирного каравана на первом этапе составит 4,5 узла, на втором этапе, с ядерным топливом, - 3,5 узла. Его положениями также предусмотрена возможность привлечения корабля ВМФ России "для обеспечения физической защиты ПЭБ (плавучего энергоблока - ИФ) в части предотвращения возможного несанкционированного доступа на борт ПЭБ с моря" для сопровождения ПАТЭС на обоих этапах буксировки.
ПАТЭС мощностью 70 МВт предназначена для выработки и выдачи потребителям тепла и электрической энергии, также может использоваться для опреснения морской воды. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал.ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме.
ПАТЭС должна заменить выбывающие мощности Билибинской АЭС, которая вырабатывает 80% электроэнергии в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме.