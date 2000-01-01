29.04 21:42 MIGnews.com

Акционеры Tesla предложили уволить Илона Маска

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Из-за конфликта интересов и судебных разбирательств, связанных с чередой финансовых неудач Tesla, Inc, ее акционеры могут лишить Илона Маска статуса председателя совета компании.Несмотря на то, что компания была основана Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом в 2003 году, Илон Маск, Джеффри Брайан Штробель и Иэн Райт считаются ее фактическими сооснователями.Несмотря на то, что несколько лет назад Tesla подписала с Маском контракт еще на 10 лет, обладатель 12 привилегированных акций компании Цзин Чжао выступил автором инициативы, чтобы лишить его должности председателя совета директоров.Главный его аргумент заключается в том, что совмещение ролей председателя и CEO было полезным лишь на ранних стадиях существования Tesla, но теперь лишь тормозит компанию. В качестве доказательства он приводит занятость Маска другими проектами – The Boring Company и SpaceX – из-за чего он не может выступать независимым председателем совета директоров.Впрочем не все акционеры Tesla согласились с Чжао, назвав Маска отличным управляющим, сделав упор на его ежедневном труде.Вопрос о лишении Илона Маска статуса председателя совета директоров состоится в июне.