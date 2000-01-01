Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Акционеры предложили уволить Илона Маска из Tesla | Фото: Steve Jurvetson/Flickr29.04 21:42   MIGnews.com

Акционеры Tesla предложили уволить Илона Маска

Из-за конфликта интересов и судебных разбирательств, связанных с чередой финансовых неудач Tesla, Inc, ее акционеры могут лишить Илона Маска статуса председателя совета компании.

Несмотря на то, что компания была основана Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом в 2003 году, Илон Маск, Джеффри Брайан Штробель и Иэн Райт считаются ее фактическими сооснователями.

Несмотря на то, что несколько лет назад Tesla подписала с Маском контракт еще на 10 лет, обладатель 12 привилегированных акций компании Цзин Чжао выступил автором инициативы, чтобы лишить его должности председателя совета директоров.

Главный его аргумент заключается в том, что совмещение ролей председателя и CEO было полезным лишь на ранних стадиях существования Tesla, но теперь лишь тормозит компанию. В качестве доказательства он приводит занятость Маска другими проектами – The Boring Company и SpaceX – из-за чего он не может выступать независимым председателем совета директоров.

Впрочем не все акционеры Tesla согласились с Чжао, назвав Маска отличным управляющим, сделав упор на его ежедневном труде.

Вопрос о лишении Илона Маска статуса председателя совета директоров состоится в июне.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:17
Работа мечты: в Исландии открыли вакансию путешественника
21:05
Академию Бней-Цион просили не отправлять учеников на смерть
20:11
Отставной генерал спасет Сионистский лагерь
19:47
Галант: любая война закончится для Израиля победой
18:40
Мэр Тулузы угрожает заму-еврею, выступившему против арабов
18:12
"Мистер Трамп, отпустите Полларда домой в Израиль"
17:39
Назван самый щедрый спонсор российских евреев
16:17
Facebook заблокировал группы польских антисемитов
15:54
Полиция проводит обыски в академии утонувших учеников
14:56
В Эстонии продадут крепость, построенную при Николае I
14:33
Полиция: у атаки в Тальпиот - криминальная подоплека
14:26
Нетаниягу: отношения с США крепки, как никогда
14:25
Иерусалим: Атака в Тальпиот, двое ранены
14:19
Иран использует российские авиабазы для переброски боевиков
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus